Formula ykkösten MM-sarjan on määrä alkaa tällä viikolla Australian Melbournessa ilman häiriötekijöitä, vaikka tallit ovatkin joutuneet pähkäilemään lentoaikataulujaan viime päivinä. Näin vakuuttelee Australian osakilpailun johtaja Travis Auld.

Auldin mukaan noin tuhat F1-henkilökuntaan kuuluvaa jäsentä on joutunut muuttamaan lentoaikatauluaan.

Suurin osa F1-talleista pitää majapaikkaansa Euroopassa. Yhdysvaltojen ja Israelin tekemä hyökkäys Iraniin on hankaloittanut matkustamista kisapaikalle Australiaan merkittävästi.

– Ymmärrykseni mukaan asiat on nyt saatu vahvistettua ja kaikki tallit ovat valmiina kisaa varten, Auld kertoi maanantaina.

– Mutta viimeiset 48 tuntia ovat toden totta olleet kiireiset, varsinkin F1-sarjalle.

Formula ykkösten kausi jatkuu Australian jälkeen Kiinassa ja Japanissa. Huhtikuun keskivaiheilla F1-kiertueen on määrä siirtyä Lähi-itään, kun ohjelmassa ovat Bahrainin ja Saudi-Arabian osakilpailut.

Auld on varma, että F1-sarjassa tehdään jo pitkälle ulottuvia varasuunnitelmia.

– Tällä hetkellä tämä tilanne ei aiheuta meille ongelmia, mutta jos ajatellaan jatkoa, he miettivät varmasti, mitä kisakalenterille on tehtävissä tarvittessa.