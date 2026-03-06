Ilkka Herola ja Otto Niittykoski lähtevät huippuasemista ladulle, mutta kaksi suomalaista hylättiin Salpausselän kisoissa.
Yhdistetyn miesten maailmancupin mäkiosuus Lahden betonista tarjosi erinomaisia suomalaisonnistumisia, mutta Valtteri Holopainen ja Herman Happonen harppoivat montusta happamannäköisinä. Molemmat hylättiin.
– Vyötärö oli liian pieni. Aamulla oli vielä kaikki ok ja kunnossa, 22-vuotias Happonen ihmetteli vyötäröstä liian löysäksi käynyttä hyppyhaalaria.
– Olemme odottaneet pitkän päivän, mutta maha ei turvonnut niin paljon kuin olisin odottanut. Kaiken piti olla ok, mutta marginaalit ovat pienet. Siitä jäi kiinni.
Happonen tavoitteli tällä kaudella selkeää nousua kohti maailmankärkeä ja sijoittui marraskuun lopussa Rukalla parhaimmillaan 26:nneksi. Tuon jälkeen tuloskunto maailmancupissa laski, mutta Continental-cupissa hän on yltänyt palkintokorokkeelle. Hyvät suoritukset kakkoskiertueella loivat odotuksia maailmancupin loppukauteen.
– Reilusti yli K-pisteen ja hyvällä hiihtokunnolla ladulle tavoittelemaan uran parasta sijoitusta, mutta nyt hyvä hyppy meni hukkaan, Happonen summasi perjantain saldon.
Hänen mukaan kaikki sujui aamulla hyvin.