Kaksi suomalaista hylätty Salpausselän kisoissa Herman Happonen (kuvassa) ja Valtteri Holopainen hylättiin. Lehtikuva Julkaistu 06.03.2026 15:55 MTV URHEILU – STT Ilkka Herola ja Otto Niittykoski lähtevät huippuasemista ladulle, mutta kaksi suomalaista hylättiin Salpausselän kisoissa. Yhdistetyn miesten maailmancupin mäkiosuus Lahden betonista tarjosi erinomaisia suomalaisonnistumisia, mutta Valtteri Holopainen ja Herman Happonen harppoivat montusta happamannäköisinä. Molemmat hylättiin. – Vyötärö oli liian pieni. Aamulla oli vielä kaikki ok ja kunnossa, 22-vuotias Happonen ihmetteli vyötäröstä liian löysäksi käynyttä hyppyhaalaria. – Olemme odottaneet pitkän päivän, mutta maha ei turvonnut niin paljon kuin olisin odottanut. Kaiken piti olla ok, mutta marginaalit ovat pienet. Siitä jäi kiinni. Happonen tavoitteli tällä kaudella selkeää nousua kohti maailmankärkeä ja sijoittui marraskuun lopussa Rukalla parhaimmillaan 26:nneksi. Tuon jälkeen tuloskunto maailmancupissa laski, mutta Continental-cupissa hän on yltänyt palkintokorokkeelle. Hyvät suoritukset kakkoskiertueella loivat odotuksia maailmancupin loppukauteen. – Reilusti yli K-pisteen ja hyvällä hiihtokunnolla ladulle tavoittelemaan uran parasta sijoitusta, mutta nyt hyvä hyppy meni hukkaan, Happonen summasi perjantain saldon. Hänen mukaan kaikki sujui aamulla hyvin.

– Aamupalan jälkeen kaikki on ok ja odotellaan viisi tuntia, sitten maha ei ole välttämättä ok. Ei ole mitään turvotuskeinoja.

Karhumaa sairasti noroviruksen

Mahatilanne arvelutti myös Wille Karhumaata, joka oli mäkiosuuden 26:s.

– Sairastin olympialaisten jälkeen noroviruksen. Olin petipotilaana, mutta tauti meni ohi nopeasti. En tiedä, miten hiihto kulkee sairastamisen jälkeen, Karhumaa mietiskeli.

Norovirus vaivasi Milano-Cortinan olympialaisissa Suomen jääkiekkoilijoita. Karhumaa kisasi Val di Fiemmessä, eikä arvuutellut, mistä pöpö on mahtanut tulla.

Ilkka Herola lähtee kymmenen kilometrin hiihto-osuudelle jaetulta kolmannelta sijalta Norjan Jens Lurås Oftebron kanssa. Mäkiosuuden suuryllättäjä Otto Niittykoski (128,5 metriä) lähtee liikkeelle samaan aikaan.

– Eiköhän Jens määrää taktiikan ladulle, Herola tuumi.

Herola ponkaisi 129 metriä.

– Oikein hyvä hyppy, mutta jos hiuksia haluan halkoa, alastulo olisi voinut olla parempi, kaksinkertainen olympiamitalisti jutteli.

Itävallan Johannes Lampater hyppäsi 129,5 metriä lähtee ladulle 18 sekuntia ennen Norjan Einar Lurås Oftebrota ja 20 sekuntia ennen Herolaa, Jens Lurås Oftebrota ja Niittykoskea.

– Kauden selkeästi paras kisahyppy, Niittykoski tunnelmoi.

Kaksinkertainen olympiamitalisti Eero Hirvonen jäi 119 metriin ja lähtee ladulle sijalta 20. Eroa Lamparteriin on 1.35 minuuttia.

– Aika väkisin tehty hyppy. Ei ollut loistava, Hirvonen kiteytti.

Korhonen toisena ladulle

Myös naisten kilpailussa on herkulliset suomalaisasetelmat, kun Minja Korhonen lähtee 122 metrin hypyn jälkeen ladulle kuusi sekuntia yhdysvaltalaisjohtaja Alexa Brabecin jälkeen. Norjan Ingrid Låte on kolmantena, mutta 19 sekuntia Korhosen takana.

– Ihan hyvä hyppy, mutta ei täydellinen. Herkullinen peesi on tarjolla. Brabecin perään ja optimitilanteessa ensimmäisenä maaliin, Korhonen suunnitteli.

Suomen Heta Hirvonen on 117 metrin hypyllä viidentenä.

– Mäkiosuus meni ihan hyvin verrattuna eiliseen varakilpailuun, mutta ei sillä tavalla, mitä lähdin tavoittelemaan ennen kisoja, Hirvonen summasi.

Naisten viiden kilometrin hiihto alkaa kello 17 ja miesten kymmenen kilometrin hiihto kello 17.35.