Formula 1 -sarjan johtoporras "seuraa tiiviisti" Lähi-idän tilannetta ennen huhtikussa käytäviä Bahrainin ja Saudi-Arabian osakilpailuja.

Vastaiskut ravistelivat aluetta lauantaina Yhdysvaltojen ja Israelin hyökättyä Iraniin. Bahrainin ja Saudi-Arabian kisat ajetaan huhtikuun 12:ntena ja 19. päivänä.

– Kolme seuraavaa kisaamme ovat Australiassa, Kiinassa ja Japanissa, eivät Lähi-idässä, missä ajetaan vasta viikkojen päästä. Kuten aina, seuraamme tarkasti tällaisia tilanteita, ja teemme tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa, F1 toteaa uutistoimisto AP:lle toimittamassaan lausunnossa.

Rengasvalmistaja Pirelli tiedotti peruneensa Bahrainiin suunnitellut sadekelin rengastestit, jotka oli määrä ajaa tänään ja huomenna. Pirellin henkilökuntaa on paikan päällä.

– He kaikki ova turvassa hotelleissaan Manamassa. Työskentelemme heidän turvallisuutensa eteen, ja järjestämme heidän paluunsa Italiaan ja Isoon-Britanniaan niin pian kuin mahdollista, Pirellin edustaja lausui Racingnews365-sivustolle.

Mercedes ja McLaren olivat toimittaneet Pirellille testeissä käytettäväksi tarkoitetut niin kutsutut muuliautot. Myös näiden tallien henkilökuntaa on siis Bahrainissa.

F1-kausi alkaa ensi viikonloppuna Melbournessa. Monien paikan päälle Australiaan matkaavien F1-työntekijöiden lentoreitit ovat perinteisesti kulkeneet Lähi-idän kautta. Lukuisat lentoyhtiöt ovat kuitenkin peruneet Lähi-idän-lentojaan.