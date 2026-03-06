Meira Oy tiedottaa Kulta Katriina -suodatinkahvin takaisinvedosta.

Meira Oy on ilmoittanut tuotantolinjalla tapahtuneesta laiterikkoontumisesta, jonka takia joihinkin suodatinkahvipakkauksiin on saattanut päätyä silmällä havaittavia metallipaloja, kertoo yrityksen lisäksi myös Ruokavirasto.

Vierasesineriski koskee tuotetta Kulta Katriina Perinteinen suodatinkahvi, 500 g, ja vain parasta ennen -päiväyksiä 23.8.2027, 24.8.2027, 26.8.2027, 1.9.2027 ja 5.9.2027.

Kahvia valmistattessa suodatinkahvikeittimellä mahdolliset metallipalat jäävät kuitenkin suodatinpussiin, eivätkä päädy kahvijuomaan ja siten elimistöön.

Meira ilmoittaa kuitenkin, ettei kyseisten erien tuotteita tule käyttää.

Kyseisten erien tuotteet voi palauttaa myymälään, josta kahvi on ostettu.

1:48 Barista Matias Merikukka neuvoo, mitä kannattaa huomioida kahvia valitessa ja mistä aineksista syntyy hyvä kuppi suodatinkahvia.

Lähteet: Ruokavirasto, Meira