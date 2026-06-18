Tuliko Trumpilla kiire Iran-sopimuksen kanssa? Henri Vanhanen: "Ei näytä voitolta"

– Kyllä se kertoo siitä, että ainakin Yhdysvalloilla on ollut kova tarve saada tämä sopimus nyt julkisuuteen, ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi MTV Uutisille puhelimitse.

Hormuzinsalmi ei avaudu taikaiskusta

– Siinä mielessä, vaikka markkina reagoi nyt positiivisesti, niin kyllä tässä joutuu hieman odottamaan ennen kuin päästään mihinkään tavalliseen olosuhteeseen.

Isoin avoin kysymys

"Ongelmia voi koitua hyvin nopeasti"

– Mutta olemme nähneet aikaisemminkin, että tämä on hyvin herkkä kriisi. Jos neuvottelut eivät lähde etenemään oikeaan suuntaan tai Hormuzinsalmi ei lähde avautumaan, niin kyllä siitä hyvin nopeasti ongelmia voi koitua, Vanhanen lisää.