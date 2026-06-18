Yhdysvaltain ja Iranin allekirjoittama aiesopimus jättää avoimia kysymyksiä, arvioi asiantuntija MTV:lle.
Varhain torstaina Suomen aikaa kerrottiin, että Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka myötä Iran avaa Hormuzinsalmen ja Yhdysvallat puolestaan lopettaa Iranin satamien saarron.
Tässä hetki illallispöydästä, kun Trump allekirjoittaa aiesopimuksen.
Alun perin alustava rauhansopimus oli tarkoitus allekirjoittaa huomenna perjantaina. Miksi se toteutui etuajassa?
– Kyllä se kertoo siitä, että ainakin Yhdysvalloilla on ollut kova tarve saada tämä sopimus nyt julkisuuteen, ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi MTV Uutisille puhelimitse.
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Nyt julkaistussa muodossaan sopimustekstistä ei voi Vanhasen mielestä vetää Yhdysvaltain kannalta kovin imartelevaa johtopäätöstä.