Millä asenteella Donald Trump saapuu Nato-kokoukseen? Sitä jännitetään sekä Euroopassa että Venäjällä.

Tiistaina Turkin Ankarassa käynnistyvä Naton kaksipäiväinen huippukokous lähestyy odottavissa tunnelmissa.

Euroopassa jännitetään, millä asenteella Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu paikalle. Venäjä taas seuraa tarkasti, miten yhtenäisenä puolustusliitto näyttäytyy ja millaisia konkreettisia päätöksiä tehdään.

– Nyt palataan Naton juurille, eli kansallisten puolustusten vahvistamiseen ja liittokunnan yhtenäisyyden korostamiseen, sanoo kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) MTV Uutisten haastattelussa.

Yhdysvaltojen ja Euroopan väliset jännitteet, kuten eurooppalaismaiden haluttomuus auttaa Iranin sodassa, ovat olleet viime aikoina esillä. Venäjällä odotetaan repeilevätkö rivit entisestään.

Paljon riippuu siitä, millaisella asenteella ja millä tavoitteilla Trump saapuu kokoukseen.

– Tämä on ydinkysymys, että miten yhtenäisenä Nato näyttäytyy Ankarassa, koska tämä on myös se asia, mitä Venäjällä seurataan hyvinkin tarkasti, Limnell sanoo.

Yhtenäisyyttä vai säröilyä?

Ennakkotietojen mukaan kokouksen yhteisestä julkilausumasta on tulossa lyhyt eikä johtajilla ole kuin yksi virallinen istunto. Syy siihen on Limnellin mukaan selvä: esiintyminen nimenomaan yhtenäisenä liittoumana.

– Siihen päästäkseen suoraan sanoen halutaan välttää poliittisia riskejä, ettei tule yllättäviä avauksia, jotka osoittaisivat liittokunnan säröilyä sisäisesti.

Venäjällä ollaan kiinnostuneita myös siitä, millaisia panostuksia Eurooppa tekee, kun puolustusbudjetteja kasvatetaan.

– Kreml seuraa, mitä sillä rahalla tehdään. Millaisia suorituskykyjä sillä saadaan. Millaisia tuotantolinjoja ollaan nyt perustamassa.

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Lukuja tiskiin

Trumpin vaatimukset puolustuspanostusten kasvattamisesta ja Yhdysvaltojen mahdollinen joukkojen vähentäminen Euroopassa ovat lisänneet eurooppalaisten painetta ottaa puolustus vahvemmin omiin käsiinsä.

Vuosi sitten Haagin huippukokouksessa sovittiin puolustusmenojen nostamisesta viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Turkissa onkin edessä lukusulkeiset.

– Nyt seurataan, millaisia prosenttilukuja kullakin maalla on esittää, ja ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Näitä lukuja tullaan kyllä erityisesti Yhdysvaltojen toimesta hyvin tarkasti tuomaan esille, Limnell arvioi.

Suomella mahdollisuuksia puolustusmarkkinoilla

Limnellin mukaan Euroopassa ollaan kyllä valmiita kantamaan enemmän vastuuta ja kehittämään omaa puolustusteollisuutta, ja siinä Suomellakin on otettavaa.

Suomella on hänen mukaansa vahva maine Naton jäsenmaiden keskuudessa erityisesti puolustusteknologisessa osaamisessa ja innovaatioissa. Jatkossa niiden rooli korostuu, ja markkinat tulevat kasvamaan merkittävästi.

– Suomella on annettavaa, erityisesti kun puhutaan seuraavan sukupolven tietoliikenneverkoista, avaruusteknologiasta tai kvanttiteknologiasta.

Ankaran kokouksessa keskustellaan Limnellin mukaan erityisesti yhteishankinnoista ja siitä, miten eurooppalaiset jäsenmaat voivat kehittää suorituskykyjään yhdessä.

Ukrainan tukeminen esillä

Kokouksen asialistalla on myös Ukrainan tukeminen. Limnellin mukaan tärkein viesti on, että Nato sitoutuu pitkäaikaiseen tukeen Ukrainalle, mikä on merkittävä signaali sekä Moskovaan että koko läntiselle maailmalle.

– Kyllähän Venäjä edelleen luottaa siihen, että jossain vaiheessa lännessä tulee väsymys Ukrainan tukemiseen, ja ikään kuin pakotetaan Ukraina itsensä kannalta huonoon diiliin.

– Se, että Nato pystyy lupaamaan Ukrainalle pitkäaikaista rinnalla seisomista, on erittäin tärkeä viesti Ukrainalle, mutta myös koko läntiselle maailmalle, Limnell korostaa.

Ukrainan Nato-jäsenyyttä ei Limnellin arvion mukaan kuitenkaan käsitellä vielä laajasti Ankarassa, vaikka se on tavoite joskus tulevaisuudessa.

– Luulen, että nyt pöydällä on niin paljon muita isoja asioita.