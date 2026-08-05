Musiikkituottaja Ilkka "Ile" Vainio pahoittelee aiheuttamaansa mielipahaa.

Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein teki tutkintapyynnön musiikkituottaja Ilkka "Ile" Vainiosta.

Vainio julkaisi Facebook-sivullaan omien sanojen mukaansa ”runon”, joka käsitteli Helsingin Koskelantielle asennettua liikennevalvontakameraa.

– Tein sellaisen runon siitä ja siinä oli huumoria ja totta, Vainio kertoo.

Tutkintapyyntö jätettiin mahdollisesta kunnianloukkauksesta. Pastersteinia ei suoranaisesti julkasiussa mainittu, mutta häneen viitattiin muunnetulla nimellä.

Vainio kertoo kameran välähtäneen ja saaneensa sadan euron sakot ajettuaan 30 kilometrin alueella 35 kilometriä tunnissa.

Vainio kertoo julkaisseensa aiheesta osin kahdesta syystä. Hän halusi kertoa ihmisille uudesta valvontapisteestä ja lisäksi, saadusta sakosta tuli hieman rahastuksen maku.

– Oli se postaus muiden puolesta ja sivustolla tykättiin siitä kovasti. Moni ei tiennyt siitä ollenkaan, Vainio sanoo.

Ketään hittinikkari ei halunnut julkaisullaan kuitenkaan loukata ja Vainio kertookin kunnioittavansa virkavaltaa ja kannattavansa liikenneturvallisuutta.