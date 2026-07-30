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Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan Nato seurasi ohjuksen liikkeitä ja oli tarvittaessa valmis ampumaan sen alas.

Linnainmäki pitää Puolaan pudonnutta ohjusta vakavana tapauksena, vaikka hänen mukaansa se ei todennäköisesti johda välittömiin uusiin sotilaallisiin vastatoimiin Natolta.

– Siksi eri maiden on varauduttava siihen, että ohjuksia ja drooneja voi eksyä rajojen yli.

Kun iskuja tehdään yhden yön aikana jopa sadoilla ohjuksilla ja drooneilla, kasvaa myös riski siitä, että osa niistä päätyy vahingossa Naton ilmatilaan.

– Laajamittaiset ohjus- ja droneiskut ovat vipuvarsi, joka Venäjällä on jäljellä, Linnainmäki arvioi puhelimitse MTV Uutisille.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Joel Linnainmäen mukaan iskujen taustalla on ennen kaikkea Venäjän pyrkimys kasvattaa painetta Ukrainaa kohtaan tilanteessa, jossa rintamatapahtumat eivät etene Moskovan toivomalla tavalla.

Venäjä iski viime yönä jälleen laajasti eri puolille Ukrainaa ohjuksilla ja drooneilla. Samalla yksi venäläisvalmisteinen ohjus päätyi Puolan alueelle, mikä nosti esiin huolen sodan leviämisen riskeistä Naton alueelle.

Venäjän massiiviset ohjus- ja droneiskut Ukrainaan jatkuvat samalla, kun Yhdysvalloissa viritellään uusia pakotteita Moskovaa vastaan. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Joel Linnainmäen mukaan Suomi on saanut uudenlaisen roolin Ukrainan sodan diplomatiassa.

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– Nato haluaa varmistaa, että tutka- ja ilmatorjuntajärjestelmät riittävät tilanteessa, jossa ilmatilassa liikkuu samaan aikaan erittäin paljon ohjuksia ja drooneja.