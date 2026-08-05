Puuilossa on jouduttu reagoimaan erikoiseen varasteluilmiöön.

Puuilon myymälöistä on varastettu bideesuihkuja, ja osa myymälöistä on joutunut siirtämään bideesuihkut lukollisiin kaappeihin kassojen luokse.

Asian vahvistaa Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela MTV Uutisille.

Saarelan mukaan ilmiö koskettaa yksittäisiä myymälöitä etenkin pääkaupunkiseudulla. Puuilolla on eri puolilla Suomea yli 50 myymälää.

Saarela kertoo, että varkaiden kohteeksi voi nykyään joutua hyvin monenlaisia tavaroita, jos niillä on yhtään rahallista arvoa.

– Mitä eksoottisimpia tavaroita varastetaan, Saarela sanoo.

Spekulaatioita syistä

Bideesuihkujen varastaminen on herättänyt keskustelua myös sosiaalisessa mediassa ja käynnistänyt arvailun erikoisen ilmiön syistä.

Saarelan mukaan tarkkaa syytä sille, miksi juuri bidesuihkut kiinnostavat varkaita, ei ole tiedossa. Aiheesta on kuitenkin olemassa arvioita ja spekulaatioita, mutta Saarela ei halua kommentoida niitä tarkemmin.

Ennen kaikkea varasteluilmiö tuo myymälöille käytännön haasteita.

Kun tuotteita joudutaan säilyttämään lukollisissa kaapeissa kassojen luona, asiakkaat eivät välttämättä löydä niitä normaalilta hyllypaikalta. Tämä voi aiheuttaa ylimääräistä työtä myös henkilökunnalle.

– Asiakkaat saattavat myös luulla, ettei tavaraa ole, Saarela harmittelee.

Puuilon tilanteesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.