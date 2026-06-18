Yhdysvaltojen ja Iranin välinen alustava rauhansopimus on nyt allekirjoitettu.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina.
Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja seuraavaksi on sen täytäntöönpanon aika.
Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että alustava rauhansopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina.
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Pakistan: Iran avaa välittömästi Hormuzinsalmen, Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron
Alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzinsalmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan.
Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa.
Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi.