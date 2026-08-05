Puoluejohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Kotkaniemi-foorumissa.
Kotkaniemi-foorumin paneelikeskustelussa pääministeri Petteri Orpo (kok.), valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), Sdp:n puheenjohtaja Antti Lindtman sekä keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen puivat muun muassa Ceutan tapahtumia.
Lähes 60 000 ihmistä saapui viime viikolla lyhyessä ajassa Marokosta Espanjalle kuuluvaan, Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan.
Paneelikeskustelun aluksi Orpolta kysyttiin, mistä Ceutan tapahtumissa oli kyse.
– Kyse oli laittomasta maahantunkeutumisesta, Euroopan rajan yli, mikä on erittäin vakava kysymys. Se mitä sen taustalla oli, niin on vaikea ajatella, että se ihan itsestään syntyi, Orpo totesi.
Orpo sanoi myös, että sisäministeri Mari Rantasen (ps.) puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua.
Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniätuhansia ihmisiä.
Ennen paneelikeskustelua pääministeri Orpo kertaili puheessaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan tapahtumia hallituskauden aikana. Maailman tilanne on ollut jatkuvassa muutoksessa, eikä tuleva syksy tule olemaan rauhallisempi, Orpo saoi.
– Sitä on odottanut rauhallisempaa kuukautta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta ei sitä oikeastaan ole näkynyt.