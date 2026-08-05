– Sitä on odottanut rauhallisempaa kuukautta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta ei sitä oikeastaan ole näkynyt.

Ennen paneelikeskustelua pääministeri Orpo kertaili puheessaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan tapahtumia hallituskauden aikana. Maailman tilanne on ollut jatkuvassa muutoksessa, eikä tuleva syksy tule olemaan rauhallisempi, Orpo saoi.

Orpo kertoi muistavansa elävästi, miten hänen joulunviettonsa perheen kanssa keskeytyi Eagle S -tapauksen vuoksi.

– Päivä sai täysin uuden käänteen Eagle S -tapahtumien myötä. Se päivä osoitti, miten suomalaiset viranomaiset toimivat kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä Meidän poliitikkojen tehtävänä ei ole puuttua virkatyöhön, mutta kuten tuolloin rajan (Rajavartiolaitoksen) päällikölle sanoin, heillä oli – ja tulee olemaan – minun täysi poliittinen tukeni käyttää kaikkia työkalupakissa olevia keinoja, myös niitä vahvimpia. Ja niin he toimivat, ja se oli hienoa toimintaa.