Hyvät uutiset talouskasvusta näkyvät jo teollisuudessa ja kaupan alalla.
Vähittäiskaupan myynti kasvoi alkuvuonna yli kolme prosenttia vuoden takaisesta-Suomen suurimman vientialan teknologiateollisuuden kysyntä on puolestaan kasvanut korkeimmilleen viiteen vuoteen.
Suomen talouskasvu on heijastunut positiivisesti myös sisäilmaratkaisuja ja ilmanvaihtoteknologiaa tarjoavaan perheyritys Haltoniin, vaikka tehtaan tuotannosta valtaosa menee vientiin eri puolille maailmaa.
– Asiakkaiden investointihalukkuus on kasvanut. Meillä se näkyy liikevaihdossa ja tilauskertymässä. Olemme noin kymmenen pinnaa viime vuotta edellä, Haltonin liiketoimintajohtaja Anu Saxén sanoo.
"Kysyntä vahvinta viiteen vuoteen"
Talouden käänne parempaan näkyy koko Suomen suurimmalla vientialalla teknologiateollisuudessa.
– Kysyntä on vahvinta viiteen vuoteen, finanssikriisin jälkeen ollut näin korkealla vain kolme kertaa. Kysynnästä seuraa se, että tilauskannat ovat vahvistuneet viidenneksen vuoden takaisesta, teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Taina Susiluoto iloitsee.
– Erityisiä kasvun ajureita ovat meriteollisuus, puolustusteollisuus, datakeskukset ja erilaiset energiaratkaisut.
Vientiteollisuutta ei turhaan kutsuta Suomen talouden ja työllisyyden veturiksi.
– Jos katsoo viime vuoden pohjanotkahdusta, niin meillä on nyt 2500 uutta työpaikkaa. Yksi työpaikka teollisuuteen tuo toisen työpaikan muille toimialoille eli noin 5000 työpaikan kasvu vuoden takaisesta, Susiluoto sanoo.