Yhdysvallat julkaisi Iranin alustavan rauhansopimuksen sisällön.

Yhdysvallat julkaisi virallisen tekstin viikonloppuna Iranin kanssa tehdystä yhteisymmärryspöytäkirjasta.

Aiheesta uutisoivat muun muassa Reuters ja CNN.

Yhteisymmärryspöytäkirjassa on 14 kohtaa, joista ensimmäisessä molemmat tahot sitoutuvat lopettamaan kaikki sotilaalliset toimet kaikilla rintamilla.

Sotatoimet loppuisivat myös Libanonissa.

– Tämä on pohjimmiltaan sopimus, joka antaa meille mahdollisuuden avata Hormuzinsalmen välittömästi, sitouttaa iranilaiset lopettamaan ydinohjelman ja antaa meille sitten säätönupin, jos iranilaiset parantavat hyvää käytöstään, me vastaamme lisäämällä taloudellista tukea ja lieventämällä pakotteita, joka voi tehdä heistä vauraamman maan, korkea-arvoinen yhdysvaltalainen virkamies sanoi CNN:lle.

Ei ydinaseita Iraniin

BBC:n nostaa sopimuksesta esiin, että lopullinen sopimus rauhasta tehtäisiin 60 päivän kuluessa, jonka aikana myöskään Hormuzinsalmen käytöstä ei perittäisi tullimaksuja.

Lisäksi Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa.

Sopimuksessa mainitaan, että kaikki Iraniin kohdistuvat sanktiot poistettaisiin myöhemmin yhdessä sovitussa aikataulussa.