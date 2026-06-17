Presidentti Trump vannottaa Irania "käyttäytymään kunnolla" alustavan rauhansopimuksen allekirjoituksen kynnyksellä.
Ranskan Évianissa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kokouksen yhteydessä puhunut presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltain jatkavan Iranin pommittamista, jos Iran ei taivu Yhdysvaltain vaatimuksiin rauhansopimuksen neuvotteluissa.
Aiheesta uutisoi muun muassa uutiskanava CNN.
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Iranin ja Yhdysvaltojen on määrä allekirjoittaa alustava sopimus perjantaina. Trump sanoo, että jos hän ei pidä neuvottelujen suunnasta, aikoo Yhdysvallat "lätkiä Irania suoraan päähän".
– Jos he eivät käyttäydy, palaamme heti pommien pudotteluun ja lätkimme heitä suoraan keskelle heidän päähänsä. Koska he ovat käyttäytyneet huonosti 47 vuotta
Trumpin mukaan aiesopimuksen teksti ei ole vielä valmis
– Se on yhteisymmärryssopimus. Jos en pidä siitä, palaamme heidän ampumiseensa, pudottamaan pommeja heidän päähänsä., Trump sanoo.