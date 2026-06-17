Presidentti Trump vannottaa Irania "käyttäytymään kunnolla" alustavan rauhansopimuksen allekirjoituksen kynnyksellä.

Ranskan Évianissa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kokouksen yhteydessä puhunut presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltain jatkavan Iranin pommittamista, jos Iran ei taivu Yhdysvaltain vaatimuksiin rauhansopimuksen neuvotteluissa.

Aiheesta uutisoi muun muassa uutiskanava CNN.

Iranin ja Yhdysvaltojen on määrä allekirjoittaa alustava sopimus perjantaina. Trump sanoo, että jos hän ei pidä neuvottelujen suunnasta, aikoo Yhdysvallat "lätkiä Irania suoraan päähän".

– Jos he eivät käyttäydy, palaamme heti pommien pudotteluun ja lätkimme heitä suoraan keskelle heidän päähänsä. Koska he ovat käyttäytyneet huonosti 47 vuotta

Trumpin mukaan aiesopimuksen teksti ei ole vielä valmis

– Se on yhteisymmärryssopimus. Jos en pidä siitä, palaamme heidän ampumiseensa, pudottamaan pommeja heidän päähänsä., Trump sanoo.