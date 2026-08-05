Mika Häkkinen ei lähtisi ottamaan Max Vestappenia McLarenille.

Nelinkertaisen F1-maailmanmestari Max Verstappenin nykyinen Red Bull -sopimus ulottuu vuoteen 2028, mutta hän on kuljettajien MM-sarjassa vasta kuudentena. Alankomaalaistähteä on sekä spekuloitu että yhdistetty erinäisissä huhuissa muihin kärkikaliiberin talleihin, muun muassa McLarenille.

Verstappen voisi muodostaa McLarenilla tähtikaksikon Lando Norrisin kanssa, ja Oscar Piastri joutuisi etsimään uutta tallia itselleen.

McLaren-legenda, kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen ei Verstappen–McLaren-skenaariosta innostu. Entisen tallikaverinsa David Coulthardin kanssa Up to Speed -podcastissa rupatellut suomalainen ruoti, että McLaren haluaa pitää tiimin kokonaispaketin vahvana, eikä hän lähtisi sorkkimaan harmoniaa.

– Ainoa tapa saavuttaa menestystä on rakentaa uskomaton tiimihenki sisältä käsin. Jos kysyisit minulta, mitä tekisin, pyrkisin minimoimaan riskin. Muuten voit menettää tiimihengen, "Häkä" sanoi ja huomautti yhteispelin toimineen aikanaan myös hänen ja Coulthardin välillä.

Häkkinen pitää Norrisia ja Piastria erittäin lahjakkaina, ammattimaisina ja myös tasaisesti suoriutuvina kuljettajina, jotka eivät suomalaisen mukaan ole ratissa liian tunteikkaita.

– Jos tiimissä on kaksi mahtavaa kuljettajaa, miksi keikuttaa venettä? Ja McLarenilla on tietysti maailmanmestari (Norris).

– He (Norris ja Piastri) ovat olleet tiimissä yhdessä vasta muutamia vuosia, eikä Oscar ole mielestäni vielä niin kokenut. Tarvitaan aikaa.