Zelenskyi ja Netanjahu tapasivat Trumpin Washingtonissa eilen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu tapasivat eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Mediaa ei päästetty seuraamaan päämiesten tapaamisia.

Tietokirjailija ja kanslianeuvos Mikko Lohikoski, sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ruotivat Huomenta Suomessa mitä maille jäi huipputapaamisista käteen.

Vanhanen arvioi, että Trumpin ja Zelenskyin kahdenvälinen tapaaminen oli hyvin tärkeä Ukrainan kannalta. Molemmat presidentit kuvailivat tapaamisen sujuneen hyvin.

– He nimenomaan kehuivat tätä tapaamista ja se on tietenkin hyvä asia, koska alkuvuodesta puhuttiin siitä, että Washington keskustelee enemmän Moskovan kuin Kiovan kanssa. Asetelma näyttää muuttuneen.

Vanhanen toteaa, että Zelenskyi tapasi koko Yhdysvaltain turvallisuuspoliittisen johdon, joka on merkki siitä, että Ukraina ei ole enää pelkästään keskustelujen kohde vaan pystyy myös vaikuttamaan siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Trump myönsi tämä Patriot-lisensiaatin, eli Ukraina saa lisää ilmatorjuntaa ja mahdollisuuksia toivottavasti pian toimia myös pakotepaketin puolesta Venäjää vastaan. Nämä ovat positiivisia viestejä Ukrainan kannalta.