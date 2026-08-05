Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan tähtikaarti julkaistaan torstaina 6. elokuuta.
Suosikkiohjelma Tanssii Tähtien Kanssa palaa tänä syksynä jo 19. tuotantokauden jaksoin. Tälläkin kaudella joukko julkisuudesta tunnettuja henkilöitä laittaa itsensä likoon tanssiparketeilla.
Tulevan tuotantokauden tähtiparit julkaistaan 6. elokuuta kello 14 alkavassa pressitilaisuudessa. MTV Uutiset Live näyttää tilaisuuden suorana kello 14 alkaen. Näet tilaisuuden myös tämän artikkelin yläosasta klo 14 alkaen.
Tilaisuuden juontaa TTK-juontaja Ernest Lawson. Ohjelman tuomareina jatkavat Helena Ahti-Hallberg, Jorma Uotinen ja Jukka Haapalainen.
Yksi kauden odotetuimmista yllätyksistä säilyy vielä salaisuutena, sillä vasta kauden aloittavassa esittelyjaksossa sunnuntaina 30.8. paljastuu, kuka tunnettu henkilö on Ernest Lawsonin uusi juontajapari.