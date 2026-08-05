Lontoon keskustassa on tapahtunut puukkohyökkäys.
Neljää miestä puukotettiin keskiviikkona Lontoon keskustassa Covent Gardenin alueella, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.
Poliisin mukaan yksi nainen on pidätetty tapauksiin liittyen.
Pelastusviranomaisten mukaan neljää uhria hoidettiin tapahtumapaikalla, jonka jälkeen heidät kuljetettiin läheiseen sairaalaan. Uhrit ovat iältään 34–52-vuotiaita.
Poliisin mukaan kiinniotettu on noin 40-vuotias nainen, jolla epäillään olevan mielenterveysongelmia.
Välikohtaus sattui Endell Streetillä noin 400 metrin päässä kuuluisasta Covent Gardenin aukiosta, joka on turistien suosiossa ja tunnettu muun muassa katutaiteilijoistaan.