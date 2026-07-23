



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Ukrainan iskut Venäjälle osuvat arkeen | MTV Uutiset



Ukraina horjuttaa Venäjän arkea iskuillaan: "Onnellinen vahinko" 23:43 Video: Ukraina moukaroi tavallisen venäläisen arkea – vapiseeko Putin? Julkaistu 56 minuuttia sitten Jari Peltola Ukraina on pystynyt iskuillaan vaikeuttamaan myös tavallisten venäläisten arkea. Viime päivinä Ukraina on iskenyt yhä syvemmälle tavallisten venäläisten arkeen ja iskenyt muun muassa neljään Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin varastoihin. MTV Uutisten ulkomaan toimituksen päällikkö Mirja Kivimäki ja toimittaja Jouko Luhtala arvioivat Ukrainan menestystä MTV Uutiset livessä. Luhtalan mukaan Ukrainalle on käynyt ikään kuin onnellinen vahinko. Viime syksynä alkanut ja tänä vuonna kiihtynyt Ukrainan ilmaiskujen sarja Venäjän öljyteollisuutta vastaan pyrki alun perin heikentämään ennen kaikkea Venäjän sotataloutta. Venäjän öljyjalosteiden vienti onkin ollut ongelmissa. Kreml joutuu myymään yhä enemmän halvempaa raakaöljyä jalostamoiden ollessa jatkuvasti Ukrainan droonien kohteena. Öljynviennin vaikeuttamisen ohella Ukraina on, ehkä vähän vahingossakin, pystynyt vaikuttamaan myös tavallisten venäläisten arkeen. Öljypula on nimittäin tyhjentänyt bensapumppuja ympäri Venäjää, myös Moskovassa ja Pietarissa. Lisäksi drooni-iskujen torjunta on aiheuttanut Venäjällä jatkuvia verkkokatkoksia, mikä on ärsyttänyt venäläisiä. – Iskemällä kulutustavaraan vaikeutetaan ja kutitellaan sitä samaa hermoa tavallisten venäläisten arjessa, että josko elämä muuttuisi niin epämiellyttäväksi, että sillä olisi jotain vaikutuksia jopa Kremlin politiikkaan. Lue myös:

Moskovassa asuva Viktor kertoo epätoivostaan MTV:lle: "Kaikkialta on bensa loppu"

"Tulee kostomentaliteetti"

Noin 80 miljoonaa venäläistä on käyttänyt hyvin tunnettua Wildberries-verkkokauppaa, joten kyse on varsin laajamittaisesta liiketoiminnasta. Luhtalan mukaan iskut voivat aiheuttaa turhautumista johtoa vastaan, mutta toteaa, että strategiset pommituskampanjat harvoin ovat murtaneet kansan moraalia.

– On todella poikkeuksellista, että kansa kääntyy tällaisessa tilanteessa johtajia vastaan. Pikemminkin on taipumus käydä niin, että kansa alkaa katsoa enemmänkin johtajiaan ylöspäin ja tulee kostomentaliteetti, Luhtala sanoo.

– Venäjällä on hyvin vahvasti vaadittu ja myös toteutettu kostoiskumaisia hyökkäyksiä ballistisilla ohjuksilla Kiovaan ja muihin ukrainan siviilikohteisiin, hän jatkaa.

Lue myös: Ukraina iski jälleen venäläiseen verkkokauppajättiin

Ukraina on perustellut varastoiskujaan sillä, että niiden kautta olisi liikuteltu sotilas- ja tiedustelutarvikkeita. Luhtala toteaa, että käytännössä mitä tahansa siviilikohdetta pystytään nimittämään sotilaskohteeksi, jos niin halutaan.

– Klassinen esimerkki on sillat. Nehän ovat periaatteessa täysin siviilikohteita, mutta koko sodankäynnin historiassa niitä on tuhottu, koska niillä on myös sotilaallista merkitystä. Näin suuressa kaupassa kun Wildberries on, niin on väistämättä jotain, mitä voidaan käyttää sotilaskäytössä, jolloin sitä pystytään nimeämään sotilaskohteeksi.

Luhtala ei usko, että länsimaat kovin nopeasti alkavat tuomitsemaan Ukrainaa onnistuneista iskuista, vaan on korostettu Ukrainan oikeutta puolustaa itseään. Lisäksi Ukraina on joko tahallaan tai tahattomasti onnistunut välttämään suuria määriä venäläisiä siviiliuhreja.

– Nyt on tuhottu pääasiassa materiaa, kuolonuhrien määrä on ollut hyvin pieni. Varmasti siinä olisi ero, jos järjestäen huonosti puolustettujen kaupunkien kerrostaloihin alkaisi massoittain osumaan ukrainalaisia drooneja sen sijaan, että niitä käytetään varastojen tuhoamiseen.

Luhtala arvioi, että Ukrainan iskut eivät aiheuta kovin suuria paineita presidentti Vladimir Putinille, vaikka länsimaissa niin halutaankin ajatella.

Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkomininsterit tapasivat

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tapasivat tänään Filippiinien pääkaupungissa Manilassa.

Kaksikon tapaaminen kesti vain noin 40 minuuttia ja Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov muun muassa sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää.

Luhtala arvioi, että tapaamisesta jäi hyvin vähän käteen. Molemmat maat julkaisivat lyhyet tiedotteet, joissa todettiin, että keskustelu oli asiallista ja tavoitteena on rauha.

– Sen tiedon perusteella, mitä julkisuuteen tuli niin mitään jatkotoimenpiteitä ei ole tulossa.

Kivimäki pohtii, vaikuttaako Ukrainan menestyminen Yhdysvaltain kiinnostukseen jälleen olla mukana rauhan tavoittelussa.

– Tästä voisi esimerkkinä pitää sitä, että [presidentti Donald] Trump hiljattain sanoi, että Yhdysvallat voisi alkaa tuottamaan ilmapuolustusjärjestelmiä Ukrainan alueella.

Luhtala uskoo Yhdysvaltojen yllättyneen Ukrainan menestyksestä ilman Yhdysvaltojen apua ja toteaa että Ukraina on pystynyt aloittamaan hyvin mittavan ilmasotakampanjan. Yhdysvallat näkee Ukrainan ehkä kumppanina, johon kannattaa panostaa.

– Jos lopputulos on se, että Yhdysvallat vetää asioita pois Ukrainalta, eikä anna mitään, niin miksi Ukraina tekisi Yhdysvaltoja miellyttävää yhteistyötä. Jotain täytyy antaa, että jotain saa.