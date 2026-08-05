Tuoreen tutkimuksen mukaan yksi pidempi intervallikävely viikoittain voi pienentää vyötärönympärystä.

Jo yksi reipas intervallikävely viikossa voi vähentää vatsan alueen rasvaa ja kohentaa kuntoa yhtä tehokkaasti kuin kolme viikoittaista harjoituskertaa, kertoo Science Daily.

Intervallikävelyssä hidas ja nopeampi kävelytahti vuorottelevat.

Hongkongin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijat havaitsivat, että kerran viikossa tehty intervalliharjoittelu tuotti samankaltaisia hyötyjä kuin perinteinen suositus, jonka mukaan liikuntaa tulisi harrastaa useita kertoja viikossa. Tutkimus julkaistiin Nature Communications -tiedelehdessä.

Tutkimukseen osallistui 315 ylipainoista aikuista, joilla oli keskivartalolihavuutta. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään: yksi ryhmä teki intervalliharjoittelua kerran viikossa, toinen kolme kertaa viikossa ja kolmas toimi vertailuryhmänä.

Molemmat liikuntaryhmät liikkuivat yhteensä 75 minuuttia viikossa, mutta osa teki koko harjoituksen yhdellä kertaa, osa jakoi sen kolmeen osaan.

Vyötärönympärys pieneni molemmissa ryhmissä

16 viikon seurannan jälkeen sekä kerran viikossa että kolme kertaa viikossa harjoitelleilla havaittiin samanlaisia muutoksia. Molemmissa ryhmissä kehon rasvamäärä ja vyötärönympärys pienenivät, ja lisäksi osallistujien hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto koheni.