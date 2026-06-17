Presidentti Trumpin Iran-diili nähdään Libanonissa voittona Iranille.

Yhdysvallat julkaisi Iranin kanssa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan, johon sisällytettiin mukaan myös sotatoimet Libanonissa.

Yhteisymmärryspöytäkirjassa on 14 kohtaa, joista ensimmäisessä molemmat tahot sitoutuvat lopettamaan kaikki sotilaalliset toimet kaikilla rintamilla.

Sotatoimet loppuisivat myös Libanonissa.

Presidentti Donald Trump on myynyt Iran-diiliään päättyneessä G7-kokouksessa suurena voittona.

Asiantuntijat ovat jo nyt pitäneet 60 päivän neuvotteluaikaa optimistisena. Yhdysvaltain edellinen sopimus Iranin kanssa solmittiin Obaman hallinnon kanssa ja niissä neuvotteluissa kesti noin kaksi vuotta.

Hizbollahin johtaja Naim Qassem sanoo, että Iranin ja Yhdysvaltojen välillä saavutettu yhteisymmärryspöytäkirja on "suuri voitto" nimenomaan Iranille. Qassemin puhe julkaistiin myös Al Jazeera -verkkolehdessä.

– Onnittelemme Iranin kansaa, johtoa ja vapautta tukevia tästä suuresta voitosta, Qassem sanoi televisioidussa puheessa.

Qassem sanoi myös, että Libanonin neuvottelujen Israelin kanssa tulisi rajoittua "keskinäiseen turvallisuuteen" ja lisäsi, että maan tärkeimpänä vaatimuksena tulisi olla sen itsemääräämisoikeuden palauttaminen.