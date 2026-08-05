Carmen Electra poseerasi Playboyssa ensimmäisen kerran vuonna 1996.

Näyttelijänä ja mallina tunnettu Carmen Electra, 54, teki paluun Playboy-lehden kuvauksiin.

Baywatch-tähti jakoi Instagram-tililleen liudan Playboy-otoksia, joissa hän poseeraa muun muassa verkkoasussa, piikkiniiteillä koristelluissa rintaliiveissä ja korkeissa koroissa. Voit katsoa kuvat tästä.

Electra poseerasi Playboyssa ensimmäisen kerran vuonna 1996 ollessaan 24-vuotias. Tällä kertaa hän toimii Playboyn kesänumerossa neuvonantajana ja vastailee lukijoiden kysymyksiin.

Electra esiintyy lehden kesänumerossa näyttelijä ja malli Cara Delevingnen rinnalla. Delevingne on ensimmäinen avoimesti lesbo, joka on poseerannut printti-Playboyn kannessa.

Electra nousi supertähteyteen legendaarisesta Baywatch-sarjasta, jossa hän näytteli vuosina 1997 ja 1998. Hän on poseerannut Playboyssa lukuisia kertoja.

Carmen Electra Baywatch-sarjassa vuonna 1997.