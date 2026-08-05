Jalkapalloilija kuoli salamaniskun seurauksena Thaimaassa.
Alueellisen jalkapalloturnauksen ottelua pelattiin tiistaina monsuunisateessa Thaimaassa Narathiwatin maakunnassa, kun matsi sai järkyttävän käänteen.
Salama iski Sam Coltia edustaneeseen 24-vuotiaaseen Safwan Awaeen. Pelaajaa yritettiin elvyttää, ja hänet kiidätettiin kriittisessä tilassa sairaalaan. Hän lopulta kuoli saamiinsa vakaviin vammoihin.
Lisäksi 12 muuta on loukkaantunut ja on saanut sittemmin hoitoa.
Traagisista tapahtumista on raportoinut muun muassa Metro-lehti. Salamanisku on taltioitunut myös videokuviin.
Henkensä menettänyt Awae oli vasta edellisellä viikolla solminut sopimuksen Thaimaan kolmannella sarjatasolla pelaavan FC Yalan kanssa. Seura välitti osanottonsa pelaajan perheelle.
Kaakkois-Aasiassa vietetään parhaillaan monsuunikauden sateisinta aikaa. Monsuunikausi kestää yleensä toukokuusta lokakuuhun ja tuo mukanaan myös ukkosmyrskyjä.