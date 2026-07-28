Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin tiistaisessa tapaamisessa on keskeistä se, vahvistuuko Yhdysvaltain tuki Ukrainalle vai ei, ja miten Patriot-torjuntaohjusten lisenssiasia etenee.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat tiistai-iltana Yhdysvalloissa.
Molemmat osallistuvat tänään myös republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa.
Konkretiaa paperille
Odotukset Trumpin ja Zelenskyin tapaamisesta ovat korkealla, sillä läntinen tuki on Ukrainalle entistä tärkeämpää.
– Tapaamisessa haetaan merkkejä, vahvistuuko Yhdysvaltain tuki Ukrainalle vai ei. Pohjanoteeraus oli helmikuussa 2025, kun oli tämä kuuluisa Oval Officen tapaaminen. Sellaista ei ole odotettavissa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari Huomenta Suomessa.
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Tapaamisen yksi keskeisimmistä kysymyksistä liittyy siihen, miten etenee Yhdysvaltain Ukrainalle antama oikeus valmistaa lisenssillä ilmapuolustukselle elintärkeitä Patriot-torjuntaohjuksia.