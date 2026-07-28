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Vahvistuuko Yhdysvaltain tuki Ukrainalle vai ei? | MTV Uutiset



Odotukset korkealla Trumpin ja Zelenskyin tapaamisessa – yhtä päätöstä odotetaan kieli pitkällä 10:52 Donald Trump ja Volodymyr Zelenskyi tapaavat tänään – katso videolta tapaamisen keskeisimmät asiat Julkaistu 28.07.2026 08:20 Teresia Jokela Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin tiistaisessa tapaamisessa on keskeistä se, vahvistuuko Yhdysvaltain tuki Ukrainalle vai ei, ja miten Patriot-torjuntaohjusten lisenssiasia etenee. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat tiistai-iltana Yhdysvalloissa. Molemmat osallistuvat tänään myös republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Konkretiaa paperille Odotukset Trumpin ja Zelenskyin tapaamisesta ovat korkealla, sillä läntinen tuki on Ukrainalle entistä tärkeämpää. – Tapaamisessa haetaan merkkejä, vahvistuuko Yhdysvaltain tuki Ukrainalle vai ei. Pohjanoteeraus oli helmikuussa 2025, kun oli tämä kuuluisa Oval Officen tapaaminen. Sellaista ei ole odotettavissa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari Huomenta Suomessa. Lue myös: Zelenskyi poistui etuajassa kiivaan tapaamisen jälkeen – Trump: "Hän oli epäkunnioittava Yhdysvaltoja kohtaan" Tapaamisen yksi keskeisimmistä kysymyksistä liittyy siihen, miten etenee Yhdysvaltain Ukrainalle antama oikeus valmistaa lisenssillä ilmapuolustukselle elintärkeitä Patriot-torjuntaohjuksia.

– Ankarassa luvattiin lisenssi ylimalkaisesti. Mitään konkreettista ei kuitenkaan sovittu. Tässä tapaamisessa olisi keskeistä, että saataisiin jotain konkreettista myös paperille, miten tämä etenee. Missä tuotantopaikat ovat Ukrainassa ja ketkä ovat vastuussa, Saari sanoo.

Ulkopoliittisen insituutin johtava tutkija Sinikukka Saari pitää haasteena sitä, etteivät Ukrainan menestyksekkään iskut Venäjälle ole tuottaneet mitään konkreettista muutosta.

Venäjä ei taivu

Ukrainan iskut syvälle Venäjälle ovat onnistuneet viime aikoina tehokkaasti. Saaren mukaan haasteena on kuitenkin se, etteivät iskut ole kääntyneet minkäänlaiseksi konkreettiseksi muutokseksi taistelukentällä tai poliittisissa rauhanneuvotteluissa.

– Vaarana on, että Ukrainan hetki saattaa heikentyä tai jopa kadota, ja sitten Venäjä myllyttää taas Ukrainaa. Ongelmana on, että vaikka Venäjällä on erilaisia haasteita, niin se ei siitä huolimatta ole tehnyt niitä poliittisia päätöksiä, joita länsivallat ja Ukraina haluaisi, Saari toteaa.

– Venäjä ei ole indikoinut minkäänlaista neuvottelu- tai kompromissivalmiutta, vaan pitää kiinni näistä maksimalistisista tavoitteistaan, hän jatkaa.