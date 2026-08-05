Tunturi-yhtiö on jättänyt konkurssihakemuksen.
Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.
Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot.
Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla.
Alkuperäinen Tunturi perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman polkupyörävalmistuksen yhtiö aloitti 1930-luvulla.
Tunturi on valmistanut polkupyörien lisäksi myös klassikoksi muodostunutta mopoa, joka tunnetaan nimellä Pappa-Tunturi.
Sittemmin yhtiö on valmistanut muun muassa perinteisiä polkupyöriä, sähköpyöriä sekä maastopyöriä.
Yhtiön pyörien valmistus siirtyi Unkariin vuonna 2026.
Asiasta uutisoi aiemmin Yle.