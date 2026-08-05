Arctia solmi sopimuksen Kanadan kanssa.

Suomen valtionyhtiö Arctia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna 2026.

– Palvelut toimitetaan Kanadassa Qikiqtaaluk Horizon Arctic Servicesin (QHAS) kautta, joka on inuittiyhteisön omistukseen perustuva yhteisyritys, tiedotteessa kerrotaan.

Loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto.

Arctia tuottaa sopimuksen puitteissa rannikkovartioston siviilitoimintoja tukevia merellisiä palveluita, kuten jäänmurto-, avustus- ja ice management -palveluita. Yhtiö ei kuitenkaan osallistu viranomais- tai puolustustehtävien hoitamiseen.

Sopimuksen ei kerrota vaikuttavan yhtiön erityistehtävän hoitamiseen Suomessa sillä sopimuskausi ajoittuu syksyyn ennen jäänmurtokautta.

Yksivuotiseen sopimukseen sisältyy myös optioita jatkosta.

– Kyseessä on Arctialle merkittävä kansainvälinen toimeksianto, joka vahvistaa yhtiön asemaa arktisten ja vaativien jäänmurtopalveluiden tarjoajana kansainvälisillä markkinoilla.