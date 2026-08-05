Israel antoi ennen iskujaan harvinaisen evakuointikehotuksen.

Israelin asevoimat sanoo tekevänsä jälleen iskuja Etelä-Libanonissa. Israelin mukaan iskut ovat vastaus äärijärjestö Hizbollahin tulitaukorikkomuksiin.



Israelin asevoimat kehotti hieman aiemmin Etelä-Libanonissa sijaitsevan kylän asukkaita pakenemaan kodeistaan ennen iskuja. Kyseessä on ensimmäinen Israelin evakuointikehotus moneen viikkoon.



Israel ja Libanon aloittivat tiistaina uuden neuvottelukierroksen Italian pääkaupungissa Roomassa, missä neuvotteluiden on määrä jatkua torstaihin asti. Libanonissa toimiva Hizbollah on kritisoinut neuvotteluja.