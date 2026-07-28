Trumpin myötämielisyys Ukrainalle saattaa jäädä diplomatian tasolle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi luonnehti tiistaista tapaamistaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa onnistuneeksi. Tapaamisen varsinainen anti selvinnee kuitenkin vasta myöhemmin, arvioi vanhempi tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista MTV Uutisille.

Vaikka Trumpin suhtautuminen Ukrainaan ja presidentti Zelenskyiin on viime aikoina ollut hieman aiempaa suopeampaa, Pesu hillitsee toiveita siitä, että Yhdysvallat lisäisi sotilaallista tukea Ukrainalle.

– Tilanne on haastava siinä mielessä, että Ukrainan tarpeet liittyvät nimenomaan ilmatorjuntaan, mutta samalla Yhdysvallat on kuluttanut näitä järjestelmiä kovaa vauhtia Iranin sodassa. Se rajoittaa Yhdysvaltain tai Trumpin käsiä siinäkin tilanteessa, jos hän olisi mahdollisesti suopeampi, Pesu arvioi Seitsemän uutisissa.

Pesun arvion mukaan Trumpin suopeus voisi näkyä sen sijaan diplomatia puolella.

– Jotain mahdollista diplomaattista prosessia ehkä ajettaisiin vähän rakentavammin.

Pesu uskoo, että Ukrainan kyky iskeä syvälle Venäjälle tarjoaa sille kortin mahdollisissa tulitaukoneuvotteluissa tulevaisuudessa.