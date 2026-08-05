Pohjois-Korea antaa Venäjälle kasan ohjuksia, joiden torjuminen on Ukrainalle juuri nyt myrkkyä.
Venäjä saa liittolaiseltaan peräti 120 ohjusta ja kuusi laukaisualustaa ohjusyksikön kera, kertoo uutiskanava Reuters perustuen Ukrainan sotilastiedustelun tietoihin.
Venäjä on ampunut pohjoiskorealaisia ballistisia ohjuksia Ukrainaan ennenkin, mutta ohjusten sijoittaminen joukkoineen Venäjän rajojen sisäpuolelle olisi uusi toimi maiden välisessä yhteistyössä.
Ukrainan puolustusministeriön päätiedusteluosaston edustaja Andrii Tsherniak arvioi, että Venäjä saisi Pohjois-Korealta noin 90 sotilaan ohjusyksikön Voronezhin alueelle.
Tarkemmat yksityiskohdat, kuten pohjoiskorealaisten sotilaiden todellinen rooli ohjusten laukaisussa eivät ole kuitenkaan tiedossa.
Venäjä saa liittolaiseltaan peräti 120 ohjusta.
Ohjukset myrkkyä ammuspulasta kärsivälle Ukrainalle
Ukrainan sotilaslähteiden mukaan Pohjois-Korean välittämät KN-23- ja KN-24 -ohjukset ovat kantamaltaan pidempiä kuin venäläiset Iskanderit.
Pohjoiskorealaisohjusten selkeä heikkous on kuitenkin niiden epätarkkuus. Tsherniakin mukaan niitä voi torjua käytännössä vain yhdysvaltalaisilla Patriot-ilmatorjuntajärjestelmillä.
Tiedossa on, että yhteistyö osuu Ukrainan arkaan kohtaan, sillä se on kärsinyt viime aikoina pahasta ilmatorjunnan puutteesta. Esimerkiksi viime yönä ainakin 17 ihmistä kuoli ja 44 loukkaantui, kun Venäjä iski voimalla ohjuksin pääkaupunki Kiovaan.