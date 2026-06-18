Iran kommentoi alustavaa rauhansopimusta Yhdysvaltojen kanssa.
Iranin pääneuvottelijan mukaan Yhdysvaltain kanssa sovittu alustava rauhansopimus on Yhdysvaltojen kannalta epäonnistuminen.
Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa sen jälkeen, kun molemmat osapuolet olivat julkistaneet sopimuksen sisällön.
Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan myös jälleenrakennusrahastoa.
Iran puolestaan on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi.