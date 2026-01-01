Suomessa tuhannet asiakkaat olivat edelleen tänään torstaina ilman sähköä viime viikonloppuna riehuneen Hannes-myrskyn jäljiltä.
Sähköttömät asiakkaat painottuivat läntiseen Suomeen, selvisi Energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Torstaina iltaseitsemän jälkeen sähköttä oli noin 3 300 asiakasta. Sähköttömiä oli yli 80 kunnassa.
Vielä tiistaina iltapäivällä ilman sähköä oli noin 13 000 asiakasta.
Sähköyhtiöt kertoivat sunnuntaina, että myrskyn katkaisemien sähköjen korjaamisessa voi kestää useita päiviä.
Hannes-myrsky oli vaikutuksiltaan yksi kuluvan vuosituhannen pahimmista matalapainemyrskyistä Suomessa, kertoi Ilmatieteen laitos aiemmin.
Myrsky katkaisi sähköt pahimmillaan samanaikaisesti yli 180 000 asiakkaalta.
Pelastuslaitoksille tuli yli 3 000 vahingontorjuntatehtävää ympäri Suomea.