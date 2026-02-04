Japanissa ainakin 35 ihmistä on kuollut ja lähes 400 ihmistä loukkaantunut epätavallisen voimakkaissa lumisateissa tammikuun lopulta alkaen.
Kaksi viikkoa jatkuneet lumisateet ovat haudanneet lumen alle kokonaisia asuinalueita, halvaannuttaneet liikennettä ja romahduttaneet taloja. Asiasta kertoo maan katastrofivirasto.
Japanin viranomaiset varoittivat keskiviikkona mahdollisista lumivyöryistä maan pohjoisilla alueilla sen jälkeen, kun lämpötilat yhtäkkiä nousivat äärimmäisten lumisateiden jälkeen.
Henkilökunta lapioi lunta Shin Aomori -asemalla Aomorin kaupungissa perjantaina. Paikallisjunaliikenne oli keskeytetty Aomorin prefektuurissa voimakkaan lumisateen vuoksi.AFP / Lehtikuva
Televisiokuvissa näkyi, kuinka kahden ihmisen korkuisiin lumikinoksiin oli kaivettuja polkuja. Ihmiset kulkivat polkuja pitkin keskellä lumimassoja.
Japanin hallitus on lähettänyt sotilaita auttamaan lumen luonnissa maan pohjoisilla alueilla.
Sääennusteiden mukaan kylmä sää palaa Japaniin viikonloppuna ja tuo lisää lunta pohjoisiin kaupunkeihin.