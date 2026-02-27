Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan huhtikuun alussa.
Valtiovarainvaliokunta puolsi perjantaina mietinnössään hallituksen esitystä, jossa sähköstä ja polttoaineista kerättävää huoltovarmuusmaksua aiotaan nostaa.
Huoltovarmuusmaksun korotukset kohdistuisivat erityisesti sähköön.
Esityksessä sähkön huoltovarmuusmaksun tasoa korotettaisiin 0,013 sentistä 0,085 senttiin kilowattitunnilta molemmissa sähköveroluokissa.
Hallituksen tarkoituksena on nostaa huoltovarmuusmaksusta saadut tuotot nykyisestä 36 miljoonasta eurosta 92 miljoonaan.
Huoltovarmuusmaksu on sähköstä ja öljytuotteista perittävä veronluonteinen maksu, jonka tarkoituksena on kattaa tuotteiden saatavuus kriisi- ja häiriötilanteissa.
Valiokunnan oppositiosta vihreät, vasemmistoliitto ja SDP jättivät mietintöön vastalauseen.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan huhtikuun alussa.
Oppositio: Suosii fossiilisia polttoaineita
SDP, vasemmistoliitto ja vihreät sanovat vastalauseessaan hallituksen esityksen suosivan fossiilisia polttoaineita.