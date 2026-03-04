Aiemmin arvioitiin, että Kuwaitin ilmatorjunta olisi ampunut koneet alas.
Kuwaitilainen hävittäjä pudotti erehdyksessä kolme amerikkalaista F15-hävittäjää ohjuksilla aikaisin maanantaina Kuwaitin aikaa, kirjoittaa yhdysvaltalainen Wall Street Journal.
Lehden tiedot perustuvat tapauksen tunteviin lähteisiin.
Aiemmin Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi, että F15-hävittäjät ampui alas Kuwaitin ilmatorjunta.
Kaikki koneissa olleet, yhteensä kuusi miehistön jäsentä, pelastautuivat heittoistuimilla. Heidät kuljetettiin sairaalaan, sotilailla ei ole hengenvaaraa.
Alasampuminen tapahtui kiivaan ilmasodan keskellä.
Lähteiden mukaan iranilaisdrooni oli juuri päässyt läpi Kuwaitin ilmatorjunnasta ja osunut satamassa sijaitsevaan operaatiokeskukseen, jolloin kuusi yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa.
Kuwaitilaisjoukot olivat jo valmiiksi hälytystilassa, kun tutkassa näkyi kolme hävittäjää, ja kuwaitilaisen F/A-18-hävittäjän lentäjä ampui kolme ohjusta ja pudotti koneet.