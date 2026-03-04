Suomalaisnyrkkeilijät saavat oppia maailman huippumaan valmennuksesta, kun kuubalainen Sadiel Horta on nimetty Nyrkkeilyliiton nuorten olympiavalmentajaksi. Liitto kertoi nimityksestä keskiviikkona tiedotteessa.

Hortan vastuulla on valmennuksen ja koulutuksen kehittäminen sekä liittojohtoinen maajoukkuevalmennus. Hän luotsaa aikuisten maajoukkuetta ja liiton Next generation 2032 -ryhmää ja osallistuu päivittäisvalmennukseen pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa Urheassa.



Horta, 28, on kuulunut vuodesta 2022 lähtien Kuuban nuorten miesten nyrkkeilyjoukkueen ja naisten huippunyrkkeilyjoukkueen valmennusryhmään. Hän on koulutukseltaan liikuntatieteen kandidaatti.



Kuuba on amatöörinyrkkeilyn suurvalta, sillä maan iskijät ovat voittaneet Yhdysvaltain jälkeen eniten olympialaisten nyrkkeilymitaleja.