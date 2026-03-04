Maajussille morsian -ohjelmassa nähtävä Max kertoo MTV Uutisille, ettei ohjelman esittelyjakso anna hänestä välttämättä kaikkein parasta kuvaa.

Maajussille morsian -ohjelman 19. kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta. Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat.

Yksi uusista maajusseista on Max, 24.

Max on perunanviljelijä Valkealasta. Hän työskentelee jo seitsemättä vuotta isänsä rinnalla perhetilalla, jossa viljellään vuosittain 35–45 hehtaaria perunaa. Vapaa-aikaa hän viettää kavereiden kanssa sekä tietokonepelien parissa.

Max kertoo MTV Uutisille, että haki Maajussille morsian -ohjelmaan puolivitsillä. Kun puolivitsi poiki kuin poikikin paikan ohjelmassa, oli hän innoissaan.

– Jos sieltä kirje tulee ja oikein hyvä nainen löytyy, niin kyllä minä sitten sen otan, hän sanoo.

Mies kuitenkin toteaa, ettei Maajussille morsian -esittelyjakso ehkä anna hänestä kaikkein parhainta kuvaa.

– En usko, että sillä tulee kirjeitä, hän täräyttää.

Kyse on esittelyjaksossa kuultavasta kommentista, kun Max sanoo, ettei haluaisi eläinrakasta kumppania. Tämä kuulostaa hänen mukaansa pahemmalta kuin mitä hän tarkoitti. Jakson leikkaustavalla on hänen mukaansa ollut osuutta asiaan.

– Siitä jäi aika monta muuta kontekstia pois. Nyt kuulostaa, että olen eläinvihaaja. Kyllä minä kissoista pidän. En ole eläinvihaaja, vaikken välitäkään koirista, kaneista ynnä muista lemmikeistä. Mutta kissat vielä menevät, hän selventää tarkoitusperiään.

Täysin ehdoton mies ei kuitenkaan asiassa ole. Mikäli kohdalle osuisi täydellinen puolisoehdokas, ei Maxia haittaisi, jos tällä sattuisikin olemaan lemmikkikoira tai -kani.

Max toivoo, että hänen tuleva kumppaninsa olisi hauska, huumorintajuinen, menevä ja nätti tyyppi, joka pitää itsestään huolta.

– Ja että hän tykkää juoruilla! Max lisää.

Tulevaisuudessa Max haaveilee jatkavansa isänsä perunatilaa mahdollisimman pitkään. Perhe-elämän saralla hän toivoo, että saisi kaksi lasta vielä ennen kuin täyttää 30.

Saiko Max sydämesi sykkimään? Kirjoita maajussille tästä!