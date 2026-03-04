Poliisi ei ole vielä päässyt kuulemaan tulipalon sytyttämisestä epäiltyä poikaa.

Helsingin Lauttasaaressa sijainneen pyöräliikkeen tuhopoltosta epäilty 17-vuotias poika loukkaantui tulipalossa ja joutui sairaalahoitoon. Tästä syystä poliisi ei ole vielä päässyt kuulemaan tulipalosta epäiltyä.

– Häntä on tarkoitus kuulla tänään, rikostarkastaja Masi Puolakka Helsingin poliisista sanoo.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta tiistaiyönä kello yhden jälkeen. 17-vuotiasta epäillään törkeästä tuhotyöstä. Pyöräliike tuhoutui tulipalossa kokonaan ja aiheutti omistajansa mukaan satojen tuhansien eurojen vahingot.

Pyöräliikkeen osoitteeseen on rekisteröity myös Ukrainaa tukeva Your Finnish Friends (YFF) -yhdistys.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan ei ole mitään viitteitä siitä, että tulipalo liittyisi Ukrainaan, Puolakka kertoo.

17-vuotias on pidätettynä, eikä poliisi ole vielä tehnyt päätöstä siitä, tullaanko häntä esittämään vangittavaksi.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten tulipalo on syttynyt tai liittyykö tapahtumaan muita epäiltyjä tekijöitä.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja palon syttymissyytä.

– Kaikki tutkintalinjat ovat avoinna.