Ajokelin ennustettiin muuttuvan huonoksi huomenna perjantaina Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa.
Keli muuttuu huonoksi tulossa olevan lumisateen ja sen myötä pöllyävän lumen takia, Fintrafficin tieliikennekeskusesta kerrottiin torstaina.
– Pakkasen vuoksi myös suolauksen vaikutus tienpintoihin jää tavallista heikommaksi, liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa tiedotteessa..
– Autoilijoiden onkin tärkeää pitää kunnon turvaväli edellä ajavaan sekä varata jo perjantaiaamun työmatkaliikenteeseen normaalia enemmän aikaa, koska peräänajojen ja tieltä suistumisten riskit ovat kohonneet.
Myös Ilmatieteen laitos antoi perjantaille eteläiseen Suomeen liikennesäävaroituksen.
Lumisateen odotettiin jatkuvan eteläisessä osassa Suomea koko perjantain.