Suomessa on tehty kuluvan talven pakkasennätys.
Käsivarren Lapissa pakkanen on kiristynyt entisestään aamun mittaan, minkä myötä kuluvan talven pakkasennätys on mennyt uusiksi.
Ilmatieteen laitos kertoo, että Kilpisjärven kyläkeskuksella Enontekiöllä on mitattu aamukahdeksan jälkeen 38,4 astetta pakkasta.
Muoniossa on mitattu 37,5 asteen pakkaslukemat, ja Lapissa on ollut laajasti yli 30 miinusastetta.
Myös eteläisemmässä Suomessa on pakastanut. Esimerkiksi Kuopion seudulla sekä Helsinki-Vantaan lentokentällä on käyty 20 pakkasasteen tienoilla. Turussa pakkanen on liikkunut kylmimmillään noin 16 ja 17 miinusasteessa.
Päivitys kello 9.38: Pakkasennätys meni jälleen rikki.