Uudet myrskyt ovat riepotelleet tänään Espanjaa ja Portugalia vain muutama päivä sen jälkeen, kun tuhoisa Leonardo-myrsky oli hellittänyt.

Portugalissa Marta-myrskyn vuoksi yli 26 500 pelastustyöntekijää on hälytetty valmiuteen, minkä lisäksi kolmessa kunnassa sunnuntain presidentinvaaleja on lykätty viikolla.

Ainakin yksi pelastustyöntekijä on hukkunut tulvissa.

Espanjassa pahimmat sateet ja rajuilmat koettelevat eteläistä Andalusiaa ja maan luoteisosan Galiciaa. Esimerkiksi Andalusiassa junaliikenne on ollut pääosin peruttu, kymmeniä teitä on poikki ja toistakymmentätuhatta ihmistä evakuoitu kodeistaan myrskyn vuoksi.

Andalusian itsehallintoalueen johtajan Juan Manuel Morenon mukaan pelkästään teiden korjaaminen myrskytuhojen jälkeen maksaa yli puoli miljardia euroa.