Trump näkee Zelenskyin Putinia suurempana esteenä rauhalle Ukrainassa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump antoi uutistoimisto Reutersille Valkoisessa talossa haastattelun, jonka perusteella hän kannattaa Venäjän ehtoja rauhan rakentamisessa Ukrainaan.

Trump on usein kritisoinut sekä Venäjän presidentti Vladimir Putinia että Volodymyr Zelenskyiä, mutta vaikutti jälleen synkemmältä Ukrainan presidentin suhteen.

Trump sanoi Putinin olevan "valmis tekemään sopimuksen". Kysyttäessä, mikä jarruttaa prosessia, Trump vastasi yksinkertaisesti: "Zelenskyi".

– Meidän täytyy saada presidentti Zelenskiy suostumaan siihen, Trump sanoi sopimuksesta Venäjän kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi.

– Luulen, että hän [Putin] on valmis sopimukseen. Luulen, että Ukraina on vähemmän valmis sopimukseen.

Trump on yrittänyt hieroa rauhaa Ukrainaan jo pitkään./All Over Press

Kysyttäessä, tukeeko Trump ajatusta Yhdysvaltojen turvallisuustakuista Ukrainan suojelemiseksi tiedusteluyhteistyön avulla, Trump sanoi: "Jos saamme jotain aikaan, auttaisimme".

– He menettävät 30 000 sotilasta kuukaudessa Ukrainassa ja Venäjällä yhteensä. Nyt Eurooppa aikoo auttaa meitä siinä.