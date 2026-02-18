MTV:n haastattelemat ukrainalaispoliitikot pitävät hyvin epätodennäköisenä, että maassa järjestettäisiin keväällä vaalit.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Ukrainaan presidentinvaaleja. Ukrainalaiset poliitikot eivät kuitenkaan asialle lämpene. Syitä on useita.

– En halua valjastaa kärryjä hevosen eteen, sanoo Ukrainan entinen pääministeri Arseni Jatsenjuk MTV Uutisille.

– Ensin täytyy saada aikaan todellinen tulitauko tai todellinen rauha. Ei ole mitään mahdollisuutta järjestää vapaita ja reiluja vaaleja Ukrainassa venäläisten ohjusten iskiessä maahan, sanoo Jatsenjuk.

Brittiläinen Financial Times -lehti kertoi aiemmin Ukrainan valmistelevan kevään presidentinvaaleja.

Ukrainan parlamentin ulkopoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Oleksandr Merezhko muistuttaa mielipidemittauksista, joiden mukaan selvä enemmistö ukrainalaisista vastustaa vaalien järjestämistä sodan aikana.

– Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut hyvin selkeästi, että vaalit voidaan järjestää vasta sitten, kun olemme varmoja siitä, että Ukrainan turvallisuus on taattu, Merezhko toteaa.

”Putinin idea”

Ukrainassa uskotaan, että ajatuksen vaaleista on Trumpille syöttänyt Venäjän presidentti Vladimir Putin.

– Ajatus vaaleista on provokaatio, jonka tavoitteena on horjuttaa Ukrainan yhtenäisyyttä ja horjuttaa maata entisestään, sanoo Oleksandr Merezhko.

– Tarvittaisiin selkeä ja vahva amerikkalainen kanta, joka ei tue tällaisia pyrkimyksiä.

Venäjällä toivotaan, että valtaan saataisiin maan vaatimuksille myötämielisempi vaihtoehto.

Jos näin ei kävisi, Venäjä todennäköisesti kyseenalaistaisi vaalien tuloksen. Presidentti Zelenskyin kannatus on Ukrainassa edelleen korkea.

"Vaalit eivät ole pöydällä”

Ukrainan perustuslaki kieltää presidentinvaalit sotatilan aikana. Parlamentti on jatkanut sotatilaa 90 päivän välein helmikuusta 2022 lähtien.

Kaikki palautuu lopulta tärkeimpiin kysymyksiin, tulitaukoon ja turvatakuihin.

Miljoonat ukrainalaiset asuvat ulkomailla ja sotilaat ovat rintamalla.

– Tarvitsemme takuut, jotta vaalit tunnustetaan laillisiksi sekä infrastruktuurin, joka mahdollistaa heidän äänestämisensä, sanoo Oleksandr Merezhko.

– Vaalit eivät ole pöydällä. Ukrainalaiset ovat huolissaan rauhasta. Tunnelin päässä ei näy valoa, ja se on ongelma, toteaa MTV:n haastattelussa puolestaan Arseni Jatsenjuk.