Ranskan mukaan Trumpin uhkaukset eivät toimi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo lätkäisevänsä ranskalaisille viineille ja samppanjoille 200 prosentin tuontitullit, jos Ranskan presidentti Emmanuel Macron ei liity hänen Gazan rauhanneuvostoonsa.

Lähde Ranskan presidentin lähipiirissä on kertonut uutistoimisto AFP:lle ja muille medioille, ettei Ranska todennäköisesti aio osallistua.

– Laitan kahdensadan prosentin tullit hänen viineilleen ja samppanjoilleen. Sitten hän [Macron] liittyy. Mutta ei hänen ole pakko liittyä, Trump sanoi toimittajille Miamissa paikallista aikaa maanantai-iltana.

Lähde Macronin lähipiiristä kertoi tiistaiaamuna uutistoimisto AFP:lle, ettei Trumpin yrityksiä vaikuttaa uhkailulla Ranskan ulkopolitiikkaan voi hyväksyä eivätkä uhkaukset toimi.

Puhuessaan toimittajille Trump myös vahvisti tiedon, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on yksi rauhanneuvostoon kutsutuista. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi asiasta maanantaina.

Rauhanneuvoston perustaminen on osa Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Neuvoston on määrä hallinnoida väliaikaisesti Gazan kaistaa.

