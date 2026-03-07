Venäjän öiset iskut ovat surmanneet useita ihmisiä Ukrainassa, kertovat paikalliset viranomaiset.
Ainakin kuusi ihmistä on kuollut Venäjän ohjus- ja drooni-iskuissa Ukrainan itäosissa.
Viisi kuollutta löytyi kerrostaloon tehdyn iskun raunioista Harkovan alueella, ja ainakin yksi ihminen on kuollut Dnipron alueella. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut iskuissa eri puolilla maata.
Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alkamisesta Ukrainaan tuli viime viikolla kuluneeksi neljä vuotta.