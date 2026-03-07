



Aaron Bojang: Paljastus paluusta Salkkareihin 6:29 Katso koko haastattelu: Salkkareilla oli vaikutus siihen, että Aaron Bojang päätti lähteä musiikkiuralle Julkaistu 07.03.2026 08:01 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Uudella Petolliset-kaudella kilpaileva Aaron Bojang paljasti MTV Uutisille, voisiko hän tehdä vielä jonain päivänä paluun Salatut elämät -sarjaan. Vanajanlinnassa ratkotaan jälleen murhamysteeriä, kun Petolliset-ohjelman uusi kausi alkaa Nelosella. Yksi uuden kauden kilpailijoista on muusikko ja näyttelijä Aaron Bojang. Bojang pitää Petollisia hyvin viihdyttävänä formaattina, ja näin ollen päätös osallistumisesta oli hänelle helppo. – Olin välittömästi, että haluan. Halusin päästä haastamaan itseäni älyllisesti ja testaamaan ryhmäpainetaitojani ja paineensietokykyäni. Tämä oli tietyllä tavalla itsetutkimusretriitti, hän kertoi MTV Uutisille ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Aaron Bojang kilpailee uudella Petolliset-kaudella. All Over Press

Bojang ei osannut odottaa, miten intensiivinen ohjelmakokemus olisikaan. Peliä pelattiin vuorokauden ympäri, eikä pelaajien "kuplaa" rikottu hänen mukaansa missään vaiheessa kuvausten aikana.

Tosi-tv-kuplaa kuitenkin pehmitti Bojangin mukaan psykologi, jolle osallistujat pääsivät kuvausten aikana juttelemaan.

– Oli mielestäni tosi hyvä ja edistyksellinen juttu tältä tuotannolta, että pääsimme aina tarpeen mukaan iltaisin keskustelemaan ammattilaisen kanssa raskaan päivän jälkeen, hän kertoi.

– Mutta minun on pakko myöntää, että kun pääsin kotiin, niin meni pari–kolme viikkoa, kunnes olin täysin takaisin omassa luonnollisessa rytmissäni, hän jatkoi.

Paluu Salkkareihin?

Bojang nousi julkisuuteen Salatut elämät -sarjasta, jossa hän esitti Benjamin Taalasmaata vuosina 2017–2021 ja 2022–2023. Vaikkei häntä ole enää muutamaan vuoteen nähty sarjassa, kuvaa Bojang Salkkareiden olevan hänelle edelleen rakas koti.

Bojang ei torppaa ajatusta siitä, että voisi vielä jonain päivänä tehdä paluun Pihlajakadulle.

– Olin siellä kuitenkin noin viisi vuotta, ja se jäi niin lämpimänä muistona mieleen, etten todellakaan voi sanoa, että ei. En näe sitä mahdottomana, että voisin joskus käydä siellä pyörähtämässä ja moikkaamassa ihania tuttuja ihmisiä, hän sanoi.

Bojangia tunnistetaan edelleen kaikkein eniten juuri Salkkareiden tiimoilta, joskin nykyään hieman vähemmän kuin aiemmin.

– Toivottavasti tämä nyt hetkeksi kumoaa sen ja tulisi jotain Petollisistakin, että saisin hetken huilata Benkusta, hän naurahti.

– Mutta veikkaan, että Benkku on tullut ikuisesti jäädäkseen minun elämääni, sekä riesaksi että iloksi, hän jatkoi.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica