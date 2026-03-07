Uudella Petolliset-kaudella kilpaileva Aaron Bojang paljasti MTV Uutisille, voisiko hän tehdä vielä jonain päivänä paluun Salatut elämät -sarjaan.
Vanajanlinnassa ratkotaan jälleen murhamysteeriä, kun Petolliset-ohjelman uusi kausi alkaa Nelosella. Yksi uuden kauden kilpailijoista on muusikko ja näyttelijä Aaron Bojang.
Bojang pitää Petollisia hyvin viihdyttävänä formaattina, ja näin ollen päätös osallistumisesta oli hänelle helppo.
– Olin välittömästi, että haluan. Halusin päästä haastamaan itseäni älyllisesti ja testaamaan ryhmäpainetaitojani ja paineensietokykyäni. Tämä oli tietyllä tavalla itsetutkimusretriitti, hän kertoi MTV Uutisille ohjelman lehdistötilaisuudessa.