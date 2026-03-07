Pepe Willberg pahoitteli Huomenta Suomen lähetyksessä törmäämisestään pyöräilijään viime joulukuussa.

Laulaja Pertti "Pepe" Willberg ajoi viime joulukuussa autolla pyöräilijää päin Helsingin Alppilassa ja poistui paikalta. Tapauksen esitutkinta on nyt päättynyt.

Tapauksesta ensimmäisenä kertoneen Ilta-Sanomien mukaan poliisi tutki tapausta aluksi törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Myöhemmin tutkintanimikkeisiin lisättiin vammantuottamus, sillä poliisi katsoi, että pyöräilijälle aiheutui "vähäistä suuremmat vammat". Pyöräilijä joutui sairaalahoitoon muutamaksi päiväksi.

– Siitähän on nyt useampi kuukausi aikaa. Olen tietysti pahoillani siitä, että tämä vastapuoli satutti vähän itseään, Willberg kertoi tänään Huomenta Suomen lähetyksessä joulukuisesta tilanteesta kysyttäessä.

Hän kertoo käyneensä tapahtumaa läpi paljon mielessään.

– Siinä kävi niin, että tämä varsinainen tapahtuma kesti 0,1 sekuntia – se yhdessä samaan suuntaan liikkuminen ja siitä jäi autoon pieni naarmu, Harmillinen sattuma.

Rytmihäiriöitä ja ajokortti pois

Willberg toteaa, että dramaattinen tilanne on vaikuttanut pyöräilijän lisäksi myös häneen.

– Minulla on rytmihäiriöitä ja ne ovat ehkä tulleet jäädäkseen. Ei sille mitään voi, niitä olisi tullut ehkä muutenkin, hän sanoo.