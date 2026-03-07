Mercedeksen johtotähti George Russell ajoi paalupaikalle ennen tallitoveriaan Kimi Antonellia.

Cadillacin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas ajoi 19:nneksi formula ykkösten avauskilpailun aika-ajoissa Australiassa.



Bottaksen aika-ajo päättyi avausosioon. Suomalaiskonkari jäi Mercedeksen George Russellin kärkiajasta 3,737 sekuntia. Bottaksen tallikaveri Sergio Perez sijoittui 18:nneksi.



Kyseessä oli Cadillacin ensimmäiset aika-ajot F1-karkeloissa. Cadillac on ollut Australiassa tuloslistojen häntäpäässä, joten tulokastallilla on paljon työsarkaa edessään.



– Hyvin tehty kaikilta. Ensimmäinen aika-ajo on nyt takana. Ainoa tie tästä on ylöspäin, joten annetaan vain palaa, Bottas viestitti tallilleen aika-ajorupeaman jälkeen.



Bottaksen taakse jäivät Red Bullin Max Verstappen, Williamsin Carlos Sainz ja Aston Martinin Lance Stroll. Kolmikko ei saanut tehtyä avausosiossa kierrosaikaa. Nelinkertainen maailmanmestari Verstappen menetti autonsa hallinnan ja törmäsi ratavalliin, minkä takia aika-ajot keskeytettiin hetkeksi.

Mercedeksen hallintaa

Mercedes osoitti aika-ajoissa, miksi se on nostettu uudistuneen F1-sarjan suurimmaksi suosikiksi. Russell ajoi paalupaikalle suvereenilla tavalla, ja Kimi Antonelli täydensi kakkossijallaan Mercedeksen hienon lauantain.



Antonelli kiitteli talliaan ripeästä toiminnasta. Mercedeksen nuorukainen romutti ajopäivän avanneissa harjoituksissa autonsa, mutta italialainen pääsi kuin pääsikin mukaan aika-ajoihin.



Red Bullin Isack Hadjar oli aika-ajojen kolmas, mutta hän jäi Russellin kärkiajasta jo liki 0,8 sekuntia. Ferrarin Charles Leclerc oli neljäs ennen viime kauden ykköstallin McLarenin ja . Australian gp ajetaan Suomen aikaa sunnuntain varhaisaamussa.