Patrik Laine ei vaihtanut NHL-seuraa siirtotakarajan tiimellyksessä, vaikka huhut veivät miestä ulos Montrealista. Laineen Jordan-vaimo purki tuntemuksiaan asiasta sosiaalisessa mediassa.

Laine on harjoitellut viikkoja Montrealin mukana, mutta ei ole ollut alkukauden loukkaantumisensa jälkeen pelaavassa kokoonpanossa. Kaikki viittaa siihen, että suomalainen ei kuulu tällä haavaa Canadiensin suunnitelmiin.

Tilanne poiki hälinää hyökkääjän ympärille siirtorajalla. Puheista huolimatta Lainetta ei kaupattu loppukaudeksi muualle.

Laineen vaimo Jordan Leigh julkaisi Suomen aikaa perjantain ja lauantain välisenä yönä lausunnon perheen siirtoseurantatunnelmista.

– Tämä on ollut yksi stressaavimmista kuukausista, viikoista ja päivistä elämässäni pitkään aikaan. Me todellakin luulimme, että "meidät" kaupataan, Leigh kertoi Instagramissa.

– Yllätys! Jos et ole kuullut vielä, minä ja Patty pysymme Montrealissa kauden loppuun. Prosessoin asiaa vielä, Leigh jatkoi.

Kiekkoilijan puoliso kertoi myös julkaisevansa piakkoin YouTube-kanavan, jonka avausjaksossa hänen oli tarkoitus puida Laineen siirtoa, jota perhe piti varmana. Nyt videoblogin julkaisun kärkiaihe jäi hieman tylpäksi.

– Luulin, että kerron tästä eri tavalla, koska ajattelin, että muutamme, Leigh totesi avautuvasta YouTube-kanavastaan.

Laine ja Leigh menivät naimisiin kesällä 2025.