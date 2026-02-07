Viktor Orban on kommentoinut Unkarin suhdetta Ukrainaan hyvin rajun sanoin.
Unkarin pääministeri Viktor Orbánin mukaan Ukraina on Unkarin vihollinen.
Orbánin mukaan Ukraina vaatii jatkuvasti Brysseliä katkaisemaan Unkarilta halvan venäläisen energian saannin.
– Jokainen, joka sanoo tällaisen asian, on Unkarin vihollinen, joten Ukraina on vihollisemme, Orbán komentoi.
Orbánin kommentista kertoo Index-sivusto. Vihollisväitteistä kertoi Suomessa ensin Iltalehti.
Orbánin mukaan joka viikko tapahtuu jotain, joka vie EU:ta lähemmäksi sotaa.
– Jos yksikin EU:n sotilas saapuu Ukrainaan, olemme sodassa.
Orbán väittää, että Bryssel painostaisi kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan sotaan.
– Siksi Bryssel on päävastustajamme, hän totesi.
Orban: Trumpin rauhanneuvosto koolle kahden viikon päästä
Orbánin mukaan, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama rauhanneuvosto kokoontuu ensimmäisen kerran kahden viikon päästä.
Rauhanneuvosto lanseerattiin viime kuussa Sveitsin Davosissa. Trump on kaavaillut alkujaan Gazan jälleenrakennusta varten perustetulle neuvostolle laajempaakin roolia rinnakkaisena organisaationa YK:lle. Hän on vaatinut neuvoston pysyviä jäsenmaita maksamaan miljardi dollaria liittymismaksua.
Trumpin toinen eurooppalaisliittolainen Italia sen sijaan jättäytyy neuvoston ulkopuolelle, kertoi maan ulkoministeri Antonio Tajani tänään uutistoimisto Ansalle.
Hän perusteli päätöstä ylittämättömillä perustuslaillisilla ongelmilla. Italian perustuslaki kieltää maata liittymästä organisaatioihin, joita johtaa yksittäinen vieraan valtion johtaja.
