Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan uusi versio rauhansuunnitelmasta valmistuu tänään.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainalla ei ole laillista tai moraalista oikeutta luovuttaa maa-alueita Venäjälle rauhansopimuksessa.

Zelenskyi tapasi eilen Euroopan johtajia Lontoossa sekä Naton pääsihteerin Brysselissä.

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä kommentoi Huomenta Suomen uutisissa, että Ukrainan presidentin alueluovutuksista käyttämä sanavalinta on tarkasti mietitty.

– Se viittaa siihen, että alueluovutuksia tulee, mutta todetaan, että ne tunnustetaan de facto, mutta ei laillisesti, de jure. Ja tämän kanssa Ukraina voi elää ja sanoa, että se ei ole moraalisesti oikein, Penttilä avaa sanamuotoiluja.

Yhdysvalloille esiteltävästä suunnitelmasta on presidentin mukaan poistettu Ukrainalle vahingolliset kohdat.